Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı... Deprem konutları için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla video mesaj yayımladı. Erdoğan, "Mübarek Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Rabbimize bizleri bir Kurban Bayramı'na daha sağlıkla, huzurla ve afiyetle ulaştırdığı için sonsuz hamd ediyorum. Kurban Bayramı'nın ailelerimize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.

Bayramların millet olarak birliği, beraberliği, ezeli ve ebedi kardeşliği hatırlatan önemli günler olduğunu ifade eden Erdoğan, özellikle kurban ibadetinin paylaşma ve dayanışmanın adeta zirveye çıktığı bereketli bir zaman olduğuna vurgu yaptı.

"KURBAN BAYRAMI'NIN VATANDAŞLARIMIZ ARASINDA KARDEŞLİK İKLİMİNİ DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİNE İNANIYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "6 Şubat depremleri sebebi ile yüreklerimizin yandığı bu aylarda Kurban Bayramı'nın vatandaşlarımız arasında kardeşlik iklimini daha da güçlendireceğine inanıyorum. Bu vesile ile bir kez daha asrın felaketinde hayatını kaybeden 50 bini aşkın canımızı rahmetle yad ediyor. Ailelerine sabrı cemil niyaz ediyorum. Depremin yaralarını sarmak, depremzedelerimize en kısa sürede yuvalarına kavuşturmak için çalışmalarımızı fasılasız sürdürüyoruz" dedi.

Seçim döneminde de bu hassasiyetlerini koruduklarını belirten Erdoğan, deprem bölgesindeki vatandaşları sık sık ziyaret ederek depremzedelerin hem acılarını paylaştıklarını, hem de sahada yürütülen çalışmaları bizzat takip ettiğini belirtti.

"DEPREM KONUTLARININ İLK BÖLÜMÜNÜN TESLİMATINA EKİM, KASIM AYLARI İÇİNDE PEYDERPEY BAŞLIYORUZ"

Deprem bölgesinde inşa ve ihya faaliyetlerinin tüm hızıyla devam ettiğini ifade eden Erdoğan, Deprem konutlarının ilk bölümünün teslimatına Ekim, Kasım ayları içinde peyderpey başlanacağını kaydetti.

"ÜLKEMİZİN SORUNLARINA DAHA FAZLA YOĞUNLAŞMA İMKANINA KAVUŞTUK"

Erdoğan, "Milletimize söz verdiğimiz şekilde 319 bini ilk bir sene içerisinde olmak üzere toplam 650 bin deprem konutunu tamamlamakta kararlıyız. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin geride bırakılmasıyla birlikte artık ülkemizin sorunlarına daha fazla yoğunlaşma imkanına kavuştuk. Bundan sonra tüm enerjimizi ve vaktimizi Türkiye'yi büyütmeye, milletimizin taleplerini karşılamaya hasredeceğiz. Buradan bir kez daha verdikleri güçlü destekle iki bayram arasında bizlere 2 demokrasi bayramı yaşatan aziz milletimin tüm fertlerine, yurtdışındaki gurbetçi kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum" açıklamasını yaptı.

"SEÇİMLERİN KAZANANI TARTIŞMASIZ BİR ŞEKİLDE 85 MİLYON VATANDAŞI İLE TÜM TÜRKİYE'DİR"

Türkiye'nin en kritik seçimlerinden birinin demokrasi şöleni içinde yüzde 90'a varan rekor katılım oranı ile bütün dünyada gıpta ile izlenen bir atmosferde başarı ile gerçekleştirdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçimlerin kazananı tartışmasız bir şekilde 85 milyon vatandaşı ile tüm Türkiye'dir. Ülkemiz aynı zamanda hizmetlerle, eserlerle, yatırımlarla ve reformlarla dolu dolu geçireceği altın değerinde bir 5 sene daha kazanmıştır. Biz de milletimizin güvenine layık olabilmek adına kabinemiz ve ittifak ortaklarımızla birlikte omuz omuza çalışacağız. 29 Mayıs sabahı itibari ile inşasına başladığımız Türkiye Yüzyılımızı bir hayal olmaktan çıkarıp Allah'ın izni ile gerçeğe dönüştüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

"İNŞALLAH MİLLETİMİZİN ÇİZDİĞİ İSTİKAMETTE YÜRÜYEREK TÜRKİYE YÜZYILI MENZİLİNE MUTLAKA VARACAĞIZ"

Amaçlarının milletin istiklal ve istikbal mücadelesinde Cumhuriyetin yeni yüzyılını her açıdan yeni bir dönemin, yepyeni bir şahlanışın, yeni bir toplumsal mutabakatın miladı haline dönüştürmek olduğunun altınız çizen Erdoğan, "Bununla ilgili hazırlıklarımızı yaptık, kadromuzu oluşturduk, hedeflerimizi belirledik. İnşallah milletimizin çizdiği istikamette yürüyerek Türkiye Yüzyılı menziline mutlaka varacağız. Son 21 yıldır olduğu gibi gelecek 5 sene boyunca yine aşkla çalışacak eser ve hizmet siyasetimizden asla taviz vermeyeceğiz.

Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Hac farizasını yerine getirme niyetiyle şu an kutsal topraklarda bulunan vatandaşlarımızın ibadetlerinin kabul olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Kurban Bayramı ziyaretleri ev tatil amacıyla yollara çıkan tüm vatandaşlarımızdan trafik kurallarına titizlikle riayet etmelerini istiyorum. Kurban Bayramı'nın hepimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum, hepimizi muhabbetle selamlıyorum. Bayramınız mübarek olsun, kalın sağlıcakla" ifadelerini kullandı.