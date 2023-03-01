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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'e geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'da meydana gelen tren kazası nedeniyle Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakellaropoulou ve Başbakan Miçotakis'e taziye mesajı gönderdi.

AA1 Mart 2023 Çarşamba 17:42 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'e geçmiş olsun mesajı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, Yunanistan'da yaşanan tren kazasından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, kazada hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralananlara şifa temennisinde bulundu.

TREN KAZASI

Yunanistan'ın Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde yolcu treni ile yük treni çarpıştı.

Yolcu treninin bazı vagonlarının raydan çıktığı ve ön vagonların yandığı kazada 36 kişi öldü, 25'i ağır 85 kişi yaralandı.

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