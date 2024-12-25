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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesajı: Coğrafyamız, savaştan ve baskıdan kaçan herkese güvenli bir liman olmuştur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'İnsanlarımız arasında köken, ırk, dil, din ve mezhep ayrımı yapılmamasına medeniyetimiz tarihi boyunca olduğu gibi bugün de azami özen gösteriyoruz.' ifadelerini kullandı.

AA25 Aralık 2024 Çarşamba 20:57 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesajı: Coğrafyamız, savaştan ve baskıdan kaçan herkese güvenli bir liman olmuştur
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Noel Yortusu dolayısıyla yayımladığı mesajda, Hristiyan inancına mensup tüm vatandaşları tebrik etti.

Tüm vatandaşların kendi kültür, din ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerinin kendileri için önem arz ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Noel Yortuları vesilesiyle Hristiyanlık inancına mensup vatandaşlarımızı, en içten duygularımla tebrik ediyorum. İnsanlarımız arasında köken, ırk, dil, din ve mezhep ayrımı yapılmamasına medeniyetimiz tarihi boyunca olduğu gibi bugün de azami özen gösteriyoruz. Tüm vatandaşlarımızın kendi kültür, din ve geleneklerini özgürce yaşayabilmeleri bizim için büyük önem arz etmektedir. Bu değerlerin hayata geçirilmesi neticesindedir ki coğrafyamız, öteden beri, çatışmadan, savaştan, zulümden ve baskıdan kaçan herkese korunaklı bir çatı, güvenli bir liman olmuştur.

Ülkemiz, bölgesel çatışma ve istikrarsızlıkların ortasında, hangi dine, inanca, etnik kökene ve mezhebe mensup olursa olsun, tüm vatandaşlarının geleceklerinden emin olarak, barış, huzur ve güven içinde yaşadığı bir yerdir. Bugün olduğu gibi gelecekte de karşılıklı saygı doğrultusunda ülkemizdeki çeşitliliği bir zenginlik olarak görmeye, yarınlarımızı birlikte inşa etmeye devam edeceğiz. Başta Hristiyan vatandaşlarımız olmak üzere tüm Hristiyan aleminin Noel Yortusunu bir kez daha tebrik ediyor, kendilerine huzur, mutluluk ve esenlikler diliyorum."

Başkan Erdoğan: Millete tepeden bakmayan herkese elimizden gelen desteği sağlıyoruz

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