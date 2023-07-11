Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa paylaşımı: Benzer vahşetler yaşamamak için unutmayacağız, unutturmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Srebrenitsa Soykırımı'nın 28'inci yıl dönümünde şehitlerimizin kederli aileleri ve tüm Boşnak kardeşlerime en içten taziyelerimi sunuyorum. Bir daha benzer vahşetler yaşamamak için Srebrenitsa'yı asla unutmayacağız, unutturmayacağız." dedi.

İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Srebrenitsa Soykırımı'nın 28'inci yıl dönümünde şehitlerimizin kederli aileleri ve tüm Boşnak kardeşlerime en içten taziyelerimi sunuyorum.



Bir daha benzer vahşetler yaşamamak için Srebrenitsa'yı asla unutmayacağız, unutturmayacağız. pic.twitter.com/NcXIVvXt6a — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 11, 2023