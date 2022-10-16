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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı gönderen dünya liderlerine teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, birçok ülkenin devlet ve hükümet başkanı, Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı gönderdi.

AA16 Ekim 2022 Pazar 14:59 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı gönderen dünya liderlerine teşekkür
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Arnavutluk, Bosna Hersek, Bolivya, Çekya, Dominik Cumhuriyeti, Ermenistan, İran, Japonya, Kolombiya, Kosta Rika, Lübnan, Meksika, Moritanya, Panama, Paraguay, Portekiz, Senegal, Sri Lanka, Şili ve Venezuela'nın devlet ve hükümet başkanları, Bartın'daki maden kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başsağlığı mesajı ileten ülkelerin bayraklarına yer verdi.

Erdoğan, paylaşımında, "Bartın'da yaşadığımız acıyı paylaşan tüm dost devletlere, halklarına ve uluslararası organizasyonlara gösterdikleri samimi dayanışma için Türk Milleti adına teşekkürler." ifadesini kullandı.

Bugünkü mesajlarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı ileten ülke sayısı 81, uluslararası kuruluşların sayısı 7 oldu.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Bartın
  • taziye

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