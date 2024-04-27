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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik: Dervişoğlu'nu arayarak temennilerini iletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İyi Parti'nin 5'inci Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu arayarak tebrik etti.

27 Nisan 2024 Cumartesi 21:57 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik: Dervişoğlu'nu arayarak temennilerini iletti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti'nin 5'inci Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu arayarak tebrik etti; kurultayın hayırlara vesile olması temennilerini iletti.

İletişim Başkanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti'nin 5'inci Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Sayın Müsavat Dervişoğlu'nu arayarak tebrik etti; kurultayın hayırlara vesile olması temennilerini iletti.

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