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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'TEKNOFEST gençliği' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İstikbalimizin teminatı olan TEKNOFEST gençliğinin yetişmesi için elimizdeki tüm imkanları seferber etmiş durumdayız” dedi.

IHA8 Şubat 2024 Perşembe 13:46 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'TEKNOFEST gençliği' mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da 6'ıncısı düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nın açılışına mesaj gönderdi. Türkiye Yüzyılı'nın teknolojinin de yüzyılı olması için çalışmalarının kesintisiz devam etmekte olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Milli Teknoloji Hamlemizin meyvelerini pek çok alanda toplamaya başlamanın sevincini yaşıyoruz. Ülkemiz tarihinde bir ilki teşkil eden Türk astronot ve bilim misyonumuzu geçtiğimiz günlerde Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderdik. İlk astronotumuz Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğunun çocuklarımız ve gençlerimiz nezdinde uzay çalışmalarına ve bilimsel araştırmalara yönelik ilginin artmasına vesile olduğunu memnuniyetle müşahede ediyoruz. Yakaladığımız bu ivmeyi inşallah üniversitelerimizin de katkısıyla hayata geçireceğimiz yeni projelerle devam ettireceğiz. İstikbalimizin teminatı olan TEKNOFEST gençliğinin yetişmesi için elimizdeki tüm imkanları seferber etmiş durumdayız. Ankara Bilim Üniversitemizin öncülüğünde her yıl başarıyla düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı, bu mücadelemizde bizlere destek vermektedir. Gençlerimiz arasında teknoloji ve verimlilik bilincinin yaygınlaşmasına yaptığınız katkılar dolayısıyla her birinizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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