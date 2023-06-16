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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Vaniköy Camisi fotoğraflı cuma mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasım 2020'de ahşap çatısı ve müştemilatı yanarak kullanılamaz hale gelen, yaklaşık 2,5 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ibadete açılan Vaniköy Camisi'nin fotoğrafıyla cuma mesajını paylaştı.

AA16 Haziran 2023 Cuma 12:30 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Vaniköy Camisi fotoğraflı cuma mesajı
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Erdoğan Dijital Medya Twitter hesabı üzerinden paylaşılan "Hayırlı Cumalar" mesajında, "Boğaz'ın incisi" olarak tanımlanan caminin fotoğrafına yer verildi.

Vani Mehmed Efendi tarafından 1665'te yaptırılan ve halk arasında Vaniköy Camisi olarak bilinen Vani Mehmed Efendi Camisi, 2020'de çıkan yangında büyük oranda zarar görmüş, İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Kalyon Vakfı ve Mehmed Vani Vakfı arasında imzalanan "Restorasyon Protokolü" kapsamında yenilenmişti.

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