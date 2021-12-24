Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomist ve akademisyenlerle sohbet toplantısı sona erdi

AA 24 Aralık 2021 Cuma 17:00 - Güncelleme: 24 Aralık 2021 Cuma 17:01

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki toplantı, basına kapalı yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomist ve akademisyenlerle sohbet toplantısına Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeleri Meltem Taylan Aydın, Cemil Ertem, Servet Bayındır, Gülsüm Azeri ve Yiğit Bulut, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan da eşlik etti.