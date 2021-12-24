İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Aralık 2021 Cuma / 20 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    12,1374
  • EURO
    13,7555
  • ALTIN
    701.915
  • BIST100
    1878.44
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomist ve akademisyenlerle sohbet toplantısı sona erdi
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomist ve akademisyenlerle sohbet toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomist ve akademisyenlerle sohbet toplantısı sona erdi.

AA24 Aralık 2021 Cuma 17:00 - Güncelleme: 24 Aralık 2021 Cuma 17:01
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki toplantı, basına kapalı yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomist ve akademisyenlerle sohbet toplantısına Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeleri Meltem Taylan Aydın, Cemil Ertem, Servet Bayındır, Gülsüm Azeri ve Yiğit Bulut, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan da eşlik etti.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • ekonomist
  • akademisyen

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.