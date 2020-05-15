AA 15 Mayıs 2020 Cuma 12:18 - Güncelleme: 15 Mayıs 2020 Cuma 12:18

Turan, yaptığı açıklamada, Çanakkale'nin tarımına, turizmine değer katacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün adım adım tamamlandığını belirtti.

Köprünün son kule blokunun yarın saat 15.00'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katılacağı törenle yerleştireceğini belirten Turan, şöyle konuştu:

"2017 yılında çalışmalarına başlanan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metre uzunluğundaki, 18 Mart'ı simgeleyen kule bloku tamamlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılacağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans ile bağlanacağı törenle köprünün kuleleri tamamlanacak."



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecine rağmen tüm tedbirler alınarak köprü çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini ifade eden Turan, şunları söyledi:

"1915 Çanakkale Köprümüz renkleri, figürleri ve diğer tüm özellikleriyle simgelerin köprüsü olacak. Ülkemizin vizyon projeleri arasında yer alan köprümüzün tamamlanmasıyla şehrimiz başta ulaşım, lojistik taşımacılık olmak üzere tarımda ve turizm de önemli bir avantaj yakalayacak. Adeta bir çok alanda bir aks görevi görecek. Sürecin başından bu yana sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, tüm bakanlarımız köprüye büyük ilgi gösterdi. Çalışmaları yakından takip ettiler. 16 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyerek Cumhurbaşkanımızın video konferans yoluyla katılacağı törende son kule blokunu yerleştireceğiz. Bölgemizde ve dünyada büyük heyecan uyandıran bu projenin planlanan program doğrultusunda inşallah tüm hemşehrilerimizin katılımıyla açılışını gerçekleştireceğiz."