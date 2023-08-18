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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini yapay zekayla taklit eden dolandırıcı tutuklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini yapay zekayla taklit ederek iş insanları ve üst düzey kamu yöneticilerini dolandırmaya çalışan kişi tutuklandı.

AA18 Ağustos 2023 Cuma 13:48 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini yapay zekayla taklit eden dolandırıcı tutuklandı
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Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit edip bazı iş insanları ve üst düzey kamu yöneticilerini arayarak çıkar sağlamaya çalıştığı gerekçesiyle yakalanan Fatih Emre H'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Nöbetçi savcıya çıkarılan şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından "kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan tutuklanma istemiyle hakimliğe gönderildi.

Şüpheli Fatih Emre H'nin savcılıktaki ifadesinde, kendisini Cumhurbaşkanlığında çalışan bir kişi olarak tanıttığı, konuşmalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesine dönüştürerek kişilerden menfaat elde etmeye çalıştığı yönünde ikrarda bulunduğu öğrenildi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Fatih Emre H'nin üzerine atılı suçtan tutuklanmasına karar verdi.

- OLAY

MİT, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini yapay zekayla taklit ederek iş insanları ve üst düzey kamu yöneticilerini dolandırmaya çalışan kişiyi belirlemek üzere çalışma başlatmıştı.

Yabancı uyruklular üzerine aldığı 10'dan fazla farklı GSM hattından iş insanlarını arayan zanlıyı takibe olan MİT, dolandırıcının kimliği ve konumu tespit etmişti.

Şüpheli, MİT'in siber güvenlikle ilgili birimlerinin çalışmaları sonucu yakalanarak, dün emniyet birimlerine teslim edilmişti.

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