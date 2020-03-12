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Başkan Erdoğan'ın programı ertelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Burdur'a yapması planlanan ziyaret ertelendi.

12 Mart 2020 Perşembe 23:16 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 23:24
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Burdur'da ve Bucak ilçesinde 13 Mart Cuma günü gerçekleştireceği programların ertelendiği açıklandı. AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, Erdoğan'ın tüm programlarının ertelendiğini duyurdu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İstiklâl Yerleşkesi'nde yapımı tamamlanan 10 bin kişilik Spor Toto MAKÜ Stadyumu, Spor Bilimleri Fakültesi ve Lavanta Tepesi Otel açılışı için 13 Mart Cuma günü saat 14.30'da Burdur'a gelecekti. Başkan Erdoğan'ın aynı gün saat 15.00'te Lavanta Tepesi Otel Konferans Salonu 3'üncü Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Bilim ve Sanat Ödülleri törenine de katılması, ardından da Bucak ilçesine geçmesi planlanıyordu.

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