Oktay: 210 milyar doların üzerinde uluslararası doğrudan yatırım çektik Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yatırım İyileştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı açılış konuşmasında, 'Türkiye, OECD ülkeleri arasında, uluslararası doğrudan yatırımların önündeki kısıtlayıcı engelleri kaldırmada 'en reformcu ülke' olarak tescillendi ve son 17 yılda 210 milyar doların üzerinde uluslararası doğrudan yatırım çekmeyi başardı.' dedi.