Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Belediyeler Birliği heyetini kabul etti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin ve beraberindeki heyeti kabul etti