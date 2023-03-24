Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 50 bine çıkarılmasını hedefliyoruz

Oktay, Yapay Zeka Politikaları Derneği tarafından çevrim içi düzenlenen "Yapay Zeka Tomorrow Summit" etkinliğine video mesaj gönderdi.

Deprem felaketinin ardından afet yönetiminde de önemli kolaylıklar sağlayan yapay zeka teknolojilerinin konuşulacağı zirveyi son derece önemli bulduğunu belirten Oktay, çığır açan teknolojilerin gelişimiyle, hayatın her alanında köklü bir dönüşüm sürecinin yaşandığına dikkati çekti.

Oktay, dünyada dijital dönüşümün, yapay zeka temelinde, büyük veri, makine öğrenmesi, nesnelerin interneti, blokzincir, dijital kimlik, dijital cüzdan, dijital ikiz, artırılmış gerçeklik ve giyilebilir teknolojiler gibi alanlarda gerçekleştiğine işaret etti.

Sürekli gelişen yapay zeka teknolojileri sayesinde çok büyük veri kümelerinin incelenerek kayda değer sonuçlar çıkarılabildiğini ve hata payının azaltılabildiğini vurgulayan Oktay, Küresel Yapay Zeka Etki Endeksi'ne göre, yapay zekanın 2030'da dünya ekonomisinde yaklaşık 16 trilyon dolarlık bir paya ulaşmasının beklendiğini anlattı.

Oktay, ayrıca 2030'a kadar yapay zeka kullanımıyla yerel ekonomilerde yüzde 26'lık büyüme oranının beklendiğini kaydetti.

- "YERLİ VE MİLLİ YAPAY ZEKA ATILIMLARI İÇİN HEMEN ŞİMDİ DİYORUZ"

Bu dönüşümde Türkiye'nin pay sahibi olması için Milli Teknoloji Hamlesi ve Dijital Türkiye hedefleri doğrultusunda, yapay zeka ekosistemi geliştirdiğini ifade eden Oktay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımız liderliğinde 'yerli ve milli yapay zeka atılımları için hemen şimdi' diyoruz. 2021-2025 yıllarını kapsayan Ulusal Yapay Zeka Strateji Belgemiz, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız öncülüğünde, tüm paydaşlarla işbirliği içinde hazırlanıp yayınlanmıştır. Vizyonu, 'Müreffeh bir Türkiye için çevik ve sürdürülebilir yapay zeka ekosistemiyle küresel ölçekte değer üretmek' olarak belirlenen stratejinin odağında 'kaliteli veriye erişim, ortak altyapıların kullanımı ve ileri becerilerin kazandırılması' yer alıyor. Bu doğrultuda tüm paydaşları kapsayan katılımcı bir yapıyla Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Yönlendirme Kurulu oluşturulmuştur. Yine yönetişim mekanizmasının bir başka unsuru olarak oluşturulan Yapay Zeka Ekosistemi Danışma Grubu, özel sektör, akademi ve sivil toplumdan uzmanların katılımıyla yönlendirme kuruluna görüş sunabilmektedir. Ülkemiz, çok disiplinli araştırmaların geliştirilmesinde ve yapay zeka işbirliğinde küresel yönlendirici mekanizma olan 'Yapay Zeka Küresel Ortaklığı' üyesi olmuştur. Öte yandan, 2021 yılında Dijital Avrupa Programı'na katılım için başlayan müzakereler neticesinde katılım aşamasına gelinmiştir. Bu kapsamda, ileri analitik ve yapay zeka teknolojilerinin hem özel sektör hem de kamu kurumlarında yaygınlaştırılmasını AB Programı kapsamında temin edilecek fonlarla da destekleyeceğiz."

- "YERLİ MİLLİ YAPAY ZEKA ALTYAPILARINI ARTIRMAMIZ ELZEMDİR"

Oktay, tedarik zinciri, inovasyon, tasarım-üretim optimizasyonuyla üretim süreçlerinde, metabolizma verileri üzerinden erken teşhis ya da sağlıklı yaşam önerileriyle sağlık alanında, kişiye özel finansal otomasyon sistemleriyle bankacılık işlemlerinde ve daha birçok alanda yapay zekanın tecrübe edildiğini anlatarak, orman yangınlarıyla mücadele, ekili tarım alanlarının analizi, gümrük risk analizleri, KOBİ danışmanlığı, savunma sanayisi ve sağlık destek hizmetleri gibi alanlarda ileri analitik ve yapay zeka uygulamalarının kamuda aktif olarak kullanıldığını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığının her kademede eğitim müfredatını yapay zeka konularını da kapsayacak şekilde güncellediğini ve eğitici eğitimlerini tamamladığını ifade eden Oktay, üniversitelerde yapay zeka alanında programların yaygınlaştırıldığını belirtti.

Oktay, 40'tan fazla yapay zeka odaklı yüksek lisans ve doktora programı ile 30'un üzerinde üniversitede ileri analitik, yapay zeka ve robotik araştırma merkezlerinin bulunduğuna dikkati çekerek, TÜBİTAK'ın, yapay zeka ekosistem desteğiyle özel sektör ve akademiyi yapay zeka odaklı çalışmalarda bir araya getirip ortak çalışmaları desteklediğini vurguladı.

Yapay zeka ekosisteminin gelişmesi için tüm kurumların eş güdüm içinde çalıştığını anlatan Oktay, şunları kaydetti:

"2025 yılı itibarıyla Türkiye'de yapay zeka alanındaki istihdamın 50 bine çıkarılmasını, ülkemizde bu alandaki lisansüstü mezun sayısının en az 10 bin kişi olmasını, uluslararası yapay zeka endekslerinde ilk 20 ülke arasında yer almayı ve yapay zeka ekosistemi ile gayrisafi yurt içi hasılaya yüzde 5 katkı sağlanmasını hedefliyoruz. Bu hedefleri kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları olarak hep birlikte sahiplenmeliyiz. Yapay zeka ekosistemi olgunluk seviyesinin yükseltilmesi gayemiz, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite ve araştırma merkezlerini ve bununla birlikte özel sektörü kapsamaktadır. Ülkemizin afetlere karşı dayanıklılığını artırma hedefiyle Cumhurbaşkanımız liderliğinde oluşturulan 'Ulusal Risk Kalkanı Modeli' de yine teknoloji temelli, yapay zeka ile desteklenecek pek çok faktör barındırmaktadır. Afet yönetimi, iklim değişikliğinin etkilerinin bertaraf edilmesi, gıda arz güvenliği ve akıllı enerji gibi alanlarda yerli milli yapay zeka altyapılarını artırmamız elzemdir. Veriden katma değeri de birlikte üreteceğiz, teknolojik bağımsızlığımızı da birlikte kazanacağız, yapay zeka alanında daha önce yapılmamışı da birlikte yapacağız. Türkiye yüzyılı-dijitalin yüzyılı vizyonuna üretkenliği ve rekabetçiliği yüksek bir zeka ekosistemiyle güç katacağız."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yapay zeka alanına ilgi duyan gençleri, araştırmacıları, özel sektörü ve üniversiteleri milli yapay zeka hamlesinin bir parçası olmaya ve sürece katkı vermeye davet ederek, tüm paydaşların bu yönde üzerine düşeni yapacağına yürekten inandığını sözlerine ekledi.