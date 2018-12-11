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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 81 ilde uygulamaya alınacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'İlk 100 günde Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıklar olarak 81 ilde uyguladığımız proje ve faaliyetler ile yerelin kalkınmasına ilişkin göstergelerin yakından takibine yönelik bir sistem geliştirilmiştir. İkinci 100 günde de bu sistem 81 ilde uygulamaya alınacaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyum amacıyla yürürlüğe giren mevzuat değişiklikleri de uygulamaya alınacaktır.' dedi.

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Oktay, Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay  ve Sayıştayın yanı sıra Kamu Denetçiliği Kurumu, Hakimler ve Savcılar Kurulu,  Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği,  Diyanet İşleri Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı,  Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Devlet Arşivleri  Başkanlığının 2019 yılı bütçeleri üzerinde TBMM Genel Kurulunda söz aldı.
 
2019 yılı bütçesinin, 2002 yılı sonundan itibaren istikrarlı bir  şekilde büyüyen Türkiye'nin daha da büyümesine, kalkınmasına, daha müreffeh bir  ülke haline gelmesine vesile olacağını belirten Oktay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet  Sistemi'ne geçişle birlikte, idari ve mali yönetim ve bütçe sürecinin etkinliğini  artıracak bir altyapıya kavuşulduğunu ifade etti.
 
İlk 100 günlük İcraat Programı ile Cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk  somut çıktılarının alınmaya başlandığını ve 400 projenin hayata geçirildiğini  dile getiren Oktay, ilk 100 günlük uygulama sonuçları ile ikinci 100 günlük  İcraat Programının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarafından önümüzdeki  günlerde açıklanacağını söyledi.
 
İlkinde olduğu gibi ikinci 100 günlük İcraat Programında da katma  değeri yüksek ürünlerin hayata geçirilmesine yönelik projeler ile vatandaşın  hayatını kolaylaştıracak hizmet odaklı projelerin yer aldığını aktaran Oktay,  sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"ilk 100 günde her bir Bakanlık ve kurum gelecek 5 yıllık yol  haritalarını hazırladılar. İkinci 100 günde ise 5 yıllık yol haritaları  nihaileştirilerek uygulamaya alınacaktır. Burada ifade edilen yol haritaları en  ince detaylarına kadar çalışılmıştır, gerçektir, gerçekçidir. İlk 100 günde  Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıklar olarak 81 ilde uyguladığımız proje ve faaliyetler  ile yerelin kalkınmasına ilişkin göstergelerin yakından takibine yönelik bir  sistem geliştirilmiştir. İkinci 100 günde de bu sistem 81 ilde uygulamaya  alınacaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyum amacıyla yürürlüğe giren  mevzuat değişiklikleri de yine uygulamaya alınmaktadır ve alınmaya devam  edecektir. "
 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye için  AB üyeliğinin, stratejik  bir dış politika hedefi olduğuna işaret ederek, "AB ile ilişkilerimiz çok boyutlu  ve köklüdür. Katılım sürecinde şu ana kadar açılan fasıl sayısı 16'dır. Hali  hazırda, 14 fasıl üzerinde gayri kanuni olarak AB'ye üye yapılan Güney Kıbrıs Rum  Yönetimine bağlı sebeplerle blokaj bulunmaktadır. Ülkemiz, dışa açılım  politikalarımızın sonucunda, hali hazırda 241 dış temsilcilik ile dünyanın en  geniş temsil ağına sahip 5'inci ülkesi durumundadır. Dış temsilcilik sayımız,  ülkemizin uluslararası alandaki artan etkinliğinin en açık göstergesini teşkil  etmektedir." diye konuştu.
 
Oktay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çerçevesinde dinamik, milletin  ihtiyaçlarına hızlı cevap veren,  gelişmelere hızlı uyum sağlayan, doğru ve  sürdürülebilir politikalar geliştirebilecek bir sistem oluşturulmasını  hedeflediklerini kaydetti.
 
Vatandaşlara, özel sektöre ve kamunun kendisine verdiği hizmetlerin  yüzde 93'ünün e-Devlete entegre edildiğini bildiren Oktay, 2019 sonuna kadar  uygulamanın tamamlanacağını bildirdi.
 
Belge değil beyan esasına dayalı kurulan sistem tamamlandığında  devlette olan hiçbir belgenin  vatandaştan talep edilmeyeceğini söyleyen Oktay,  "Dijital Dönüşüm Ofisimizle, akabinde kararlılıkla sistemi akıllılaştırmaya yani  dijital dönüşüme odaklanacağız. Bu değişim beraberinde devlet ve vatandaş  arasında beyan ve güven ilişkilerine dayanan toplumsal dönüşümü başlatacaktır."  ifadelerini kullandı.
 
"CİMER'E 3 MİLYON CİVARINDA BAŞVURU ULAŞTI"
 
Oktay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) adı altında  birleştirilen Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) ve CİMER'e, şimdiye kadar 3  milyon civarında başvuru ulaştığını, başvuruların yaklaşık yüzde 83'ünün sevk ve  cevaplama işlemi yapıldığını söyledi.
 
Gazetelerin son zamanlarda başta kağıt olmak üzere üretim  maliyetlerinin artması nedeniyle içinde bulundukları ekonomik sıkıntıların  aşılması noktasında yılbaşından itibaren yürürlüğe girecek düzenlemenin  Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandığını anımsatan Oktay, "Buna göre, yayın  ücreti yüzde 20 artırılarak 15 Türk Lirasına, günlük fiili satış ortalaması 50  binden fazla gazetelerin yayın ücreti ise yüzde 12,50 artırılarak 45 Türk  Lirasına yükseltilmiştir" dedi.
 
"11. KALKINMA PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI KATILIMCI ŞEKİLDE YÜRÜTÜLDÜ"
 
11. Kalkınma Planı hazırlık çalışmalarının, yeni hükümet sistemi  çerçevesinde, Strateji ve Bütçe Başkanlığı kalkınma vizyonuyla, ekonomik ve  sosyal politikalarla uyumlu biçimde sürdürüldüğünün altını çizen Oktay, "2017  yılında başlatılan 2019-2023 yıllarını kapsayan On Birinci Kalkınma Planının  hazırlık çalışmaları, 2018 yılında da katılımcı bir şekilde yürütülmüş, bu  kapsamda 75 Özel İhtisas Komisyonu ve Çalışma Grubu toplantılarına ilaveten TBMM  komisyon üyeleri, bölgesel kuruluşlar, bakanlıklar ve farklı paydaşlarla istişare  toplantıları düzenlenmiştir. Plan tamamlandığında Meclisin onayına sunulacaktır."  ifadelerini kullandı.
 
Oktay,  2019 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında "Nitelikli  İnsan, Güçlü Toplum", "Yenilikçi Üretim ve İstikrarlı Büyüme", "Yaşanabilir  Mekanlar, Sürdürülebilir Çevre" ve "Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği"  eksenleri altında eğitim, sağlık, güvenlik gibi 50 alanda hedef ve politikalarla,  bunlara ilişkin 444 tedbir belirlendiğini, bu tedbirlerin, üçer aylık dönemler  halinde izlenip, değerlendirileceğini söyledi.
 
2019 yılı yatırım proje tekliflerinin değerlendirilmesinde; azami  tasarruf ilkesiyle kalkınma potansiyelini destekleyici mahiyetteki iktisadi ve  sosyal altyapı yatırımları ile devam eden projelerden en kısa sürede  tamamlanabilecek olanlara öncelik verildiğine dikkati çeken Oktay, "2019 yılında  toplam kamu sabit sermaye yatırımları 123 milyar TL'dir. Bu tutar, Gayri Safi  Yurtiçi Hasılanın yüzde 2,8'ine tekabül etmektedir." dedi.
 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Önümüzdeki dönemde Kamu Özel  İşbirliği (KÖİ) modelinin uygulanmasında dünya uygulamalarını dikkate alarak  projelerin hazırlık süreci başta olmak üzere kamu kuruluşlarının KÖİ modeli  konusundaki kapasitelerinin artırılması faaliyetlerine devam edeceğiz."  açıklamasını yaptı.
 
Ülke, genelinde yaklaşık 89 bin cami bulunduğunu bildiren Oktay,  Diyanet İşleri Başkanlığının sunduğu dini hizmetleri, yaklaşık 87 bin imam,  müezzin ve cami görevlisi eliyle yürüttüğünü aktardı

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