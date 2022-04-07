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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında toplandı! Turist rehberliği için çalışmalar başladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, Turist Rehberliği Meslek Kanunu'nda ihtiyaç duyulan değişikliklere ilişkin toplantı yapıldı.

AA7 Nisan 2022 Perşembe 16:47 - Güncelleme: 7 Nisan 2022 Perşembe 16:47
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda, turist rehberliğine ilişkin mevzuatta zaman içinde görülen aksaklıkların giderilmesi ve değişen koşullar karşısında hizmet kalitesinin korunmasına yönelik ihtiyaç duyulan düzenlemeler ele alındı.

Toplantıya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkan Emrullah İşler, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürü Hakkı Susmaz ile ilgili kurum ve kuruluşların yöneticileri katıldı.

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