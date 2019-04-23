Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Belçika Başbakan Yardımcısı Reynders'i kabul etti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Belçika Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Didier Reynders'i kabul etti.