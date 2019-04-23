Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Belçika Başbakan Yardımcısı Reynders'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Belçika Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Didier Reynders'i kabul etti.
- AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Belçika Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Bakanı Didier Reynders'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
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