Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bir ülkenin yaptırım kararlarına tüm ülkelerin uymasını beklemek doğru değil

Oktay’ın yaptığı açıklamalardan satır başları:

ABD İLE İLİŞKİLERDE YAŞANAN NORMALLEŞME

Bu bölgede yaşamanın bir bedeli var. Bedelin kendisi güçlü olmak. Güçlü olmak zorundasınız. Ekonomik siyasi ve ekonomik anlamda güçlü olmak zorundasınız.

Sistem değişikliği güçlü olmanın gereğini yerine getirdi.

Yoğun bir manipülasyon dönemi yaşadık. Üç dört parametre vardır sıkıntılı olunan. Ama toplama baktığınızda dünyadaki birçok ülkeden çok daha iyi şartlarda ekonomik parametrelere sahip bir ülkenin birdenbire bir manipülasyonun içine girmesi.

Biz bütün gücümüzle bununla mücadele ettik. Topyekun mücadele ettik.

BRUNSON KRİZİ

"ABD ile ilişkilerdeki sorunumuz aslında bir Brunson sorunu değildi. Böyle bir sorunumuz yoktu. Biz bunun sorun olduğunu da hala düşünmüyoruz."