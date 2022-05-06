Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Reşad Mammadov'u kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ticari, ekonomik, teknolojik, savunma ve sağlık alandaki çalışmalar ve potansiyel iş birlikleri ele alındı.

Oktay, görüşmede, Türkiye olarak iki ülke arasındaki stratejik seviyede devam eden ilişkilerin Suşa Beyannamesi kapsamında, başta savunma alanında olmak üzere daha da ileri götürülmesi için gerekli tüm çalışmaların başarıyla devam ettiğini belirterek, "İki devlet tek millet'in yalnızca bir söz olmadığını tüm dünyaya gösteriyoruz, göstermeye devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.