Oktay'dan Çobanbey'deki terör saldırısına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Sınırlarımız içi ve dışında terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, '(Çobanbey'deki terör saldırısı) Terörün milleti yoktur, hedefi tüm insanlıktır. Türkiye olarak sınırlarımız içinde ve dışında terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir' dedi.
- AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Suriye-Türkiye sınırında Çobanbey beldesindeki hastane yakınında bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısına ilişkin, "Terörün milleti yoktur, hedefi tüm insanlıktır. Türkiye olarak sınırlarımız içinde ve dışında terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." ifadelerini kullandı.
Oktay, Twitter hesabından, Çobanbey beldesine düzenlenen bombalı terör saldırısıyla ilgili paylaşımda bulundu.
Paylaşımında saldırıyı lanetleyen Oktay, "Terörün milleti yoktur, hedefi tüm insanlıktır. Türkiye olarak sınırlarımız içinde ve dışında terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." değerlendirmesini yaptı.
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