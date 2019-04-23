Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Tacikistan Dışişleri Bakanı Muhriddin'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin'i kabul etti
- AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı yapıldı. Kabulde, Türkiye ve Tacikistan ilişkileri ele alındı.
İki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve ticari ilişkileri daha da geliştirme yönündeki güçlü iradenin teyit edildiği kabulde, Türkiye ve Tacikistan arasındaki kültürel yakınlıkların önemine değinildi.
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