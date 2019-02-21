Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Teröristleri inlerinde 'vuracağız' dedik. Vurduk mu, vurduk

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "(Terörle mücadele) Kahraman ecdadımızın torunları olarak İHA'larımızla, SİHA'larımızla, tanklarımızla, toplarımızla, en önemlisi sarsılmaz imanımızla, terör örgütlerini ve onların arkalarındaki şer odaklarını çökertmek için inançla ve inatla mücadele ediyoruz. Yurt içinde veya dışında, bize tehdit nereden gelirse teröristleri bulundukları yerde inlerinde 'vuracağız' dedik. Vurduk mu, vurduk." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay şunları söyledi:

"İster PKK, ister FETÖ, ister bilmem ne… Bize tehdit oluşturmaya çalışan teröristlerin tepelerine balyoz gibi iniyoruz, inmeye devam edeceğiz."