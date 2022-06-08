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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan AP'nin Türkiye raporuna tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye raporunda, Türkiye'ye 'Kıbrıs'ta iki devletli çözümden vazgeçme' çağrısının yer almasına tepki göstererek, 'AP'nin 2021 Türkiye raporunda yer alan Kıbrıs meselesine yönelik sığ ve vizyonsuz ifadeleri, AP'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) sözcülüğüne soyunduğunun yeni bir kanıtıdır.' dedi.

AA8 Haziran 2022 Çarşamba 20:00 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AP'de Türkiye hakkında hazırlanan ve kabul edilen 2021 yılı raporuyla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Oktay, "AP'nin 2021 Türkiye raporunda yer alan Kıbrıs meselesine yönelik sığ ve vizyonsuz ifadeleri, AP'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) sözcülüğüne soyunduğunun yeni bir kanıtıdır. Şayet AB ve AP, Kıbrıs meselesinin çözümüne katkıda bulunmak istiyorsa; Kıbrıs Türk halkını yok saymaktan vazgeçmeli, Kıbrıs Türkü'nün egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü tescil etmeli ve 2004'te Kıbrıs Türk halkına verdiği taahhütleri yerine getirmelidir." ifadelerini kullandı.

- "Bu defter artık kapanmıştır"

Kıbrıs'ta iki ayrı halk ve devlet olduğuna değinen Oktay, "Rumların 50 yıla yakın süredir, oyalama taktikleriyle, 2004'te ve 2017'de reddettikleri bir model (federasyon), 50 yıl daha müzakere edilmeyecektir. Bu defter artık kapanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

AP'nin Türkiye raporunda, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasının ve Türk tarafının iki devletli çözüm önerisinden vazgeçmesinin beklendiği yer almıştı.

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  • türkiye raporu
  • Avrupa parlementosu

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