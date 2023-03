Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatımıza ve dünyaya katılan artı bir değerimiz onlar... 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü vesilesiyle en saf sevginin, en sıcak tebessümün sahipleri down sendromlu kardeşlerimizin, evlatlarımızın her koşulda yanlarındayız. Gününüz kutlu olsun." ifadesini kullandı.