Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan KKTC vatandaşları için taziye mesajı

Oktay, Tatar'a gönderdiği mesajında, depremde hayatını kaybeden Kıbrıs Türklerinin acısının herkesi derinden üzdüğünü belirterek, "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm Kıbrıs Türk halkına başsağlığı diliyorum. Yaralı kardeşlerimize de acil şifa diliyorum. Birlik ve beraberliğimiz, depremin yaralarının sarılması sürecinde bize daha da güç verecektir." ifadelerini kullandı.

Üstel'e iletilen taziye mesajında ise deprem felaketinde hayatını kaybeden Kıbrıs Türklerine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyen Oktay, mesajında "Bu ortak acıyı yaşadığımız günlerdeki sıcak dayanışmanız için şükranlarımı sunar, tüm Kıbrıs Türk halkına başsağlığı dilerim." ifadelerine yer verdi.

