Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Sucuoğlu'na tebrik

AA 25 Ocak 2022 Salı 18:55 - Güncelleme: 25 Ocak 2022 Salı 18:56

Oktay, Sucuoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde, KKTC seçimlerinin örnek gösterilecek demokratik bir ortamda gerçekleştirildiğini belirtti ve Türkiye-KKTC arasındaki iş birliğinin her alanda katlanarak devam edeceğini kaydetti.