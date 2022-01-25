Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Sucuoğlu'na tebrik
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) erken genel seçimlerde birinci parti çıkan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu'nu kutladı.
AA25 Ocak 2022 Salı 18:55 - Güncelleme: 25 Ocak 2022 Salı 18:56
Oktay, Sucuoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde, KKTC seçimlerinin örnek gösterilecek demokratik bir ortamda gerçekleştirildiğini belirtti ve Türkiye-KKTC arasındaki iş birliğinin her alanda katlanarak devam edeceğini kaydetti.