İSTANBUL 3°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ocak 2022 Perşembe / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Sucuoğlu'na tebrik
Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Sucuoğlu'na tebrik

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) erken genel seçimlerde birinci parti çıkan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu'nu kutladı.

AA25 Ocak 2022 Salı 18:55 - Güncelleme: 25 Ocak 2022 Salı 18:56
ABONE OL

Oktay, Sucuoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde, KKTC seçimlerinin örnek gösterilecek demokratik bir ortamda gerçekleştirildiğini belirtti ve Türkiye-KKTC arasındaki iş birliğinin her alanda katlanarak devam edeceğini kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.