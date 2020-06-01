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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'yeni normal' açıklaması: Amacımız aşama aşama normale dönmek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Amacımız salgınla mücadelemizde elde ettiğimiz kazanımları kaybetmeden, aşama aşama normale dönmek' dedi.

DHA01 Haziran 2020 Pazartesi 17:28 - Güncelleme: 01 Haziran 2020 Pazartesi 17:29
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bugün itibarıyla 'yeni normal' hayata geçiş yaptıklarını belirtti.

Bazı kısıtlamaların sona ermesinin koronavirüs ile mücadelenin bittiği anlamına gelmediğini vurgulayan Oktay, "Bundan sonraki süreçte de tedbiri asla elden bırakmayacağız. Yeni normalde fiziki mesafe, maske ve hijyen olmazsa olmazımız. Amacımız salgınla mücadelemizde elde ettiğimiz kazanımları kaybetmeden, aşama aşama normale dönmek. Yeni normal hayatın tüm kurallarına titizlikle, hiçbir gevşemeye mahal vermeksizin uyalım. Bu sadece kendimize ve yakınlarımıza değil, milletimize karşı da sorumluluğumuzdur" dedi.

Piyasada 14-15 lira olan maskeyi 1 liraya üretti

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