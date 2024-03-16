Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Belediyeyi ideolojik saplantılar üzere kullanmak gerçek belediyecilik değil

Tunceli'nin Pertek ilçesindeki AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, 2014 yılında da belediye seçimleri için ilçeye geldiğini söyledi.

İki tür siyaset ve iki tip siyasetçi olduğunu belirten Yılmaz, "Bir kısmı bol keseden söyleyen, vaatte bulunan, seçim sonrasında ise bu söylediklerini unutanlar. Bir de neyi vadettiyse gece gündüz onu gerçekleştirmek için elinden gelen tüm gayreti sarf edenler. Recai Bey'in anlayışı, bizim anlayışımız budur. Siyasetçiye güvenin özü de budur. Yapabileceği şeyi söyleyecek ve yapacak, yapamayacağı şeyi de söylemeyecek. Maalesef bazıları hiç böyle bir anlayışa sahip değiller." diye konuştu.

Yılmaz, Pertek Belediye Başkan adayı Recai Vural'ın geçmiş uygulamalarıyla kendini ispatlamış biri olduğunu ifade etti.

Vural'ın seçilmesi halinde yeni projeler hayata geçireceğini dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

"Biz de elimizden gelen tüm imkanlarımızla kendisinin yanındayız, arkasındayız. 31 Mart'a fazla bir zaman kalmadı. Pertek çok değerli bir ilçemiz, Perteklileri kapı kapı dolaşmamız lazım. Kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla, ana kadememizle onlara gerçek belediyeciliği tekrar tekrar hatırlatmamız lazım. Nedir gerçek belediyecilik? Özü şu; belediyeyi kendi kişisel amaçları için, şanı şöhreti için, reklamı için kullanmak gerçek belediyecilik değil, o başka bir şey. Belediyeyi ideolojik bir takım saplantılar için farklı bir takım yerlere alet olmak üzere kullanmak gerçek belediyecilik değil. Gerçek belediyecilik Recai Bey'in yaptığı gibi eser ve hizmet odaklı belediyeciliktir. Belediyenin kaynaklarını ve belediye vesilesiyle harekete geçireceğiniz kaynakları halkın hizmeti için değerlendirmektir."

31 Mart'ta milletin belediyecilik için tercihini yapacağını belirten Yılmaz, "Genel siyaset bitti değerli arkadaşlar. Geçen mayıs genel siyaset ile ilgili seçimimizi yaptık. Türkiye Büyük Millet Meclisini seçtik, yeni başkanımızı seçtik. Bu vesileyle Pertek halkının Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhur İttifak'ına mecliste verdiği destek için şükranlarımı sunuyorum. Allah hepsinden razı olsun. Onu yaptık o geçti artık bu yerel seçim. Yerel seçimde artık genel siyaset değil, Pertek'e kim daha çok hizmet edecek bu soruyu sormamız lazım" ifadelerini kullandı.

- "PERTEK'E DAHA ÇOK HİZMET İÇİN OYUMUZU KULLANMAMIZ LAZIM"

Yılmaz, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Değerli arkadaşlar Pertek'e en fazla Recai bey hizmet edecek diyor muyuz? Recai Bey gelirse Pertek yeni eserlerle, yeni projelerle ileriye gidecek diyor muyuz? Recai Bey'in gelmesiyle birlikte laf değil icraat dönemi olacak diyor muyuz? Böyle diyorsak Recai Bey ve ekibine destek olmamız lazım. Geçen seçimde kim hangi partiye oy vermiş olursa olsun bu seçim sadece Pertek dememiz lazım. Pertek'in iyiliğini düşünmemiz lazım. Pertek'e daha çok hizmet için oyumuzu kullanmamız lazım. Fazla söze gerek yok 31 Mart'ta gerçek belediyecilik için hazır mıyız arkadaşlar? 31 Mart'ta Pertek AK Parti Cumhur İttifakı diyor mu arkadaşlar? 31 Mart'ta sandıklara sahip çıkıp sandıklardan Cumhur İttifakı'nı, AK Parti'yi, Recai Bey'i gümbür gümbür çıkaracak mıyız? Allah yar ve yardımcımız olsun. Bu vesileyle ramazanınızı da tebrik ediyorum."