Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

Yılmaz, Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce bölgesinde yapımı süren deprem konutları alanında incelemede bulundu.

Burada konuşan Yılmaz, Malatya'nın Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde en fazla hasar alan kentlerden biri olduğunu söyledi.

Malatya'nın çok sayıda konuta ihtiyacı olduğuna değinen Yılmaz, şöyle konuştu:

"Burada da şu an itibarıyla 22 bin konutun inşaatı devam ediyor. Onların bir kısmını bu bölgede inceleme imkanı bulmuş olduk. Hızlı bir şekilde yükseliyor gördüğünüz gibi. Yıl sonuna kadar 4 bini aşkın konutun hak sahiplerine dağıtılacağını öngörüyoruz. Diğerleri de peyderpey gelecektir. Hak sahipliği de aşağı yukarı şimdi netleşiyor. Dolayısıyla vatandaşımızı kalıcı bir şekilde bu barınma sorununu çözme noktasında iyi bir duruma taşıyoruz."

Depremzedelerin konteynerlerde yaşamlarını sürdürdüğünü dile getiren Yılmaz, bu sürecin kalıcı konutların yapılmasıyla sona ereceğini vurguladı.

Afetzedelerin kalıcı konutlara kısa süre sonra kavuşacağını anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Ama bununla bitmiyor tabii. Altyapı anlamında da ciddi bir çalışma içindeyiz. Bir taraftan depremin tahrip ettiği altyapıları tamir ederken diğer taraftan da burada gördüğünüz rezerv alan benzeri yeni alanlar oluşturduk. Buralara işte yoldur, elektriktir, doğal gazdır eğitim, sağlık hizmeti, bütün bu altyapı sosyal donatıları da taşıyoruz. Bu konularda da gerekli çalışmaları ilgili kurumlarımızla yürütüyoruz. Bir diğer husus ise buraların tabii yaşam ortamı anlamında ve iş ortamı anlamında geliştirilmesi. Bu anlamda da Malatya'da özellikle merkezde çok büyük ölçekli bir çalışma hazırlığı içindeyiz ve devam ediyor."

Depremlerden zarar gören esnaf için de çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Yılmaz, bu sorunların da kısa sürede çözüme kavuşacağını bildirdi.

Kentteki sanayi alanlarını daha da büyüteceklerini söyleyen Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Daha fazla üretim, istihdam, ihracat imkanları geliştirmeye çalışıyoruz. Çok yönlü bir şekilde vatandaşımızın deprem sonrası yaralarını sarıyoruz. Yaşam ortamını ve iş ortamını daha uygun bir noktaya getiriyoruz. İnanıyorum ki kısa bir süre sonra Malatya eskisinden de daha güçlü olarak ve daha güzel bir ortam sağlayarak yoluna devam edecek. Türkiye Yüzyılı diyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın inşallah öncü şehirlerinden biri Malatya'mız olacak."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a, Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, kurum amirleri ve vatandaşlar eşlik etti.