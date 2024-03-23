Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İstanbul'un yatırıma ve hizmete ihtiyacı var

Tuzla'daki bir sosyal tesiste düzenlenen "Bingöl hemşehri buluşması" etkinliğine katılan Yılmaz, belediye seçimlerine değindi.

Bir belediyenin temelde insanlara güzel bir yaşam, iyi bir iş ve yatırım ortamı sağlaması gerektiğini aktaran Yılmaz, Tuzla Belediyesinin ilçeye kazandırdığı projelere, şu ifadelerle dikkati çekti:

"Bütün bunları hiçbir bahaneye sığınmadan yaptı. 'Büyükşehir bana destek olmuyor, bana şunu yapmıyor, etmiyor' demedi, 'Olsun, ben kendi imkanlarımla, kaynaklarımı verimli kullanırım, çözüm getiririm' dedi ve bunu başardı. İnşallah önümüzdeki dönem büyükşehirde de Murat Kurum bakanımızla birlikte ilçe belediyesi, büyükşehir ve merkezi idare olarak Tuzla'ya çok daha büyük hizmetler yapacağına da gönülden inanıyoruz."

İstanbul'da şehri kaderine terk eden bir anlayışla karşı karşıya olduklarını dile getiren Yılmaz, "Rakamlara baktım ben geçen; 'bir önceki 5 yıllık dönemde İstanbul Büyükşehir toplam bütçesinin ne kadarını yatırıma ayırmış, geçtiğimiz 4-5 yılda ne kadarını yatırıma ayırmış' şeklinde. Bu üç metropol ve diğer büyükşehirler arasında yatırımı en fazla gerileyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Maalesef ciddi anlamda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçesinden yatırımlara ayrılan pay, bir önceki döneme göre yüzde 17 düştü. Dolayısıyla geçtiğimiz 5 yıl sermayeden yemiş büyükşehir, tabiri caizse." dedi.

"İSTANBUL'UN 5 YIL DAHA TAHAMMÜLÜ YOK, YATIRIM YAPILMASI LAZIM"

Belediyenin geçmişte yapılan yatırımları kullandığını belirten Yılmaz, "Bunu bir ölçüde, bir süre yapabilirsiniz. Bu bir süre sizi idare edebilir ama bir 5 yıl daha İstanbul'un buna tahammülü yok. Yatırım yapılması lazım. Polemiklerle, ona buna laf yetiştirmelerle, reklamlarla, başka bir takım makam, mevki hayalleriyle İstanbul bir yere gidemez. İstanbul'un yatırıma, hizmete ihtiyacı var ve biz bu anlayışla bakıyoruz." diye konuştu.

Cevdet Yılmaz, öz kaynakların azaldığına da vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"Bu ilçeye, bu ile gerçekten hizmet edecek insanları tercih etmemiz lazım, onların önünü açmamız lazım. Maalesef geçtiğimiz 5 yılda bunu göremedik, yatırım göremedik büyükşehir olarak. Bunun hiçbir bahanesi de yok. Merkezi idareden bütün belediyelere belli kriterler var, 'Vergiden şu kadar pay verilir, nüfusa şu kadar yapılır' diyor. Bunu da biz yaptık, 2004-2005 yıllarında belediye kanunlarımızı yeniledik. Belli kriterler getirdik, bütün belediyelerin de kaynaklarını takır takır gönderiyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yine yaptığı en önemli eksiklerden biri öz kaynakları ciddi anlamda azalmış, tamamen merkezi idareden gelen parayla neredeyse yönetmeye çalışmış. O kaynakları da iyi kullanmamış, verimli kullanmamış. Biz 'gerçek belediyecilik' diyoruz bu dönem. Bunu derken benim anladığım şu; bir belediye başkanı kendi şanı, şöhreti için belediyeyi kullanıyorsa gerçek belediyecilik yapmıyor demektir."

İlçede yürütülen farklı yatırımlardan bahseden Yılmaz, Tavşantepe-Tuzla Metrosu, Sebze ve Meyve Hali, Sabiha Gökçen bağlantı yolu, Kamil Abdüş Gölü çevre düzenlemesi ve Arıtma Tesisi Koku Giderme Ünitesi'nin, İBB'nin desteklemediği ancak kendilerinin yürüttükleri yatırımlardan sadece birkaçı olduğunu dile getirdi.

"MURAT KURUM İSTANBUL İÇİN BİR ŞANS"

Yılmaz, Murat Kurum'un afet yönetimi ve ulaşım başta olmak üzere birçok ihtiyacı bulunan İstanbul için bir şans olduğunu da kaydetti.

Bingöllülere seslenen Yılmaz, kentin coğrafi şartlarını anlattı. Son yıllarda ulaşımdan kentsel dönüşüme, sağlık yatırımlarından ekonomik girişimlere kadar yapılan birçok projeyi aktaran Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:

"Bir de şunu da söylemeden geçemeyeceğim, Bingöllü olarak borcumuz; Murat Kurum Bey gerek 2003'te yaşadığımız depremde, gerek daha sonra yaşadığımız depremlerde Bingöl'e en çok hizmet etmiş insanlardan biri. Belki birçoğunuz bilmezsiniz, o 2003 depreminden sonra gelip aylarca Bingöl'de yaşadı. Kaldı, orada o zaman bürokrattı tabii. Sonradan işte farklı görevler üstlendi. Bingöl'ü sokak sokak da bilir, insanını da bilir, Bingöl'ü de bilir."

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın da katıldığı program, soru-cevapla devam etti.