Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kıbrıs'ta Türk tarihinin bugünlere ışık tutacak şekilde ele alınması son derece kıymetlidir

Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Ankara Etimesgut Belediyesinin katkılarıyla Lefkoşa'da yapılan Kıbrıs Türk Tarih, Kültür ve Milli Mücadele Müzesi'nin açılışına katıldı.

Burada konuşan Yılmaz, müzenin hayırlı olmasını diledi, KKTC'nin kuruluşunun 40'ıncı yıl dönümünde müzenin Kuzey Kıbrıs'a kazandırılıyor olmasını son derece anlamlı bulduğunu söyledi.

Yılmaz, Kıbrıs'ta köklü Türk tarihinin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için öncülük eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel ve emeği geçen tüm teknik kadrolara şükranlarını sundu.

Tarihin bir milletin sadece hafızası değil geleceğine ışık tutan, ilham veren ve yol gösteren kayıtlar olduğuna işaret eden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nasıl ki bir insan direkt hafızasını kaybettiğinde ne yapacağını bilmez bir hale geliyorsa, tarih bilgisinden ve şuurundan yoksun toplumlar da nereye gideceğini bilemezler. Dolayısıyla geçmişi bilmek aynı zamanda geleceği çok daha sağlıklı bir şekilde inşa etmemizi sağlar. Sadece bilgi değil tabii. Tarih şuuru dediğimiz bir hadise var. Tarihin hem bilgisini hem şuurunu gelecek nesillere kazandırmak hepimizin başta gelen vazifelerinden biridir. Bu anlamda bu müzenin çok önemli, çok kıymetli katkılar yapacağına inanıyorum."

Geçmişte yaşanılanların unutulması, dersler çıkarılamaması durumda gelecekte de aynı tehlike, tehdit ve sorunlarla karşı karşıya kalınacağını belirten Yılmaz, "Kıbrıs'ta Türk tarihinin, bugünlere ışık tutacak şekilde ele alınması, bu alanda eserlerin teşvik edilmesi ve tarih öğreniminin iyileştirilmesi Kıbrıs Türk halkı adına son derece kıymetlidir." diye konuştu.

"KÜLTÜR KAPISINDAN DÜNYAYA AÇILMAK ÇOK ÖNEMLİ"



Yılmaz, Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar'ın müzeye kazandırdığı "Minyatür Kıbrıs Kapıları"nı hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Son derece anlamlı diye düşünüyorum doğrusu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni izole etmeye çalışanlar var. Çeşitli uluslararası güçler Kuzey Kıbrıs Türk halkını, devletini izole etmeye çalışıyorlar. Bu kapıları görünce benim aklıma o geldi doğrusu. Ne kadar izole etmeye çalışırlarsa çalışsınlar kapılar bitmez. Bir kapıyı kapatırlar, biz başka kapıdan yine dünyaya atılırız. Özellikle kültür kapısından dünyaya açılmak çok önemli diye düşünüyorum. Sanatla, kültürle, sporla, edebiyatla dünyaya açılmak çok önemli. Bir tane yolu yok dünyaya açılmanın. Yine bugün dijital bir dünyada yaşıyoruz. İstedikleri kadar birileri kapıları kapatmaya çalışsınlar. Dijital kapılar var, başka kapılar var. Gönül kapıları var. Bir şekilde dünyayla ilişkilerimizi bu kapılarla, yeni kapılar açarak geliştireceğiz ve bu haksız izolasyonlara, bu kapıları kapatmaya çalışanlara da bence buradaki kapılar güzel bir cevap olmuş. Tebrik ediyorum."

Yılmaz, tarihin mayasının insan olduğunu ve bu belleği ancak insanın geleceğe taşıyabileceğini dile getirerek, Kıbrıs Türk Tarih, Kültür ve Milli Mücadele Müzesi gibi mekanlarla, yaşanmışlıkların bugün gibi canlılığını koruyacağını söyledi.

Müzenin, Kıbrıs Türk tarihini, Osmanlı döneminden 1974 Barış Harekatı'na ve KKTC'nin kuruluşuna kadarki aşamalarla aktarmasının önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Müze ziyaretçilere, tarihi en çarpıcı haliyle aktarıp onları tarihin içinde hissettirecek şekilde dizayn edilmiş durumda. Özellikle gençler, çocuklar için çok çok önemli diye düşünüyorum. Buraya gelip gezdiklerinde tarihi bir perspektif kazanmış olacaklar. Yine Kıbrıs'a gelen ziyaretçiler için turistler için de önemli bir mekan olacak burası diye inanıyorum. Kıbrıs'ı, Kıbrıs'ın tarihini öğrenmeleri açısından son derece önemli bir mekan. Müze bir yandan uluslararası ziyaretçilere, Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesini anlatırken diğer yandan çocuklarımıza ve gençlerimize bu vatanın hangi şartlarda, ne mücadelelerle ne fedakarlıklarla kurulduğunu hatırlatacaktır. Bu anlamda gerçekten geleceğimize sağlam bir zemin oluşturacaktır."

Konuşmaların ardından Cevdet Yılmaz ile Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar'la beraberindekiler müzeyi gezdi, Mimar Alper Çınar müzedeki eserlere ilişkin bilgi verdi.

Törene, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç ve Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel katıldı.

