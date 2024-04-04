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  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: OVP'de öngörülen yüzde 3,1'in oldukça altında gelebilir
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: OVP'de öngörülen yüzde 3,1'in oldukça altında gelebilir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dış ticaret dengesindeki olumlu gidişatın, gelecek dönemde cari açık üzerindeki baskıyı azaltmaya devam edeceğini belirterek, 'İlk çeyrek gelişmelerinden hareketle, 2024 yılı cari açığımızın milli gelire oranının OVP'de öngörülen yüzde 3,1'in oldukça altında geleceği tahmin edilmektedir.' ifadesini kullandı.

AA4 Nisan 2024 Perşembe 15:06 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: OVP'de öngörülen yüzde 3,1'in oldukça altında gelebilir
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Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dış ticaret verilerini değerlendirdi.

İstikrarlı ve sürdürülebilir büyümenin sağlanmasında cari açığın azaltılmasının temel hedefleri arasında yer aldığını ifade eden Yılmaz, 2024 yılı birinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre ithalat yüzde 12,6 oranında azalırken, ihracatın yüzde 3,6 oranında arttığını kaydetti.

Yılmaz, dış ticaret açığının aynı dönem itibarıyla 34,8 milyar dolardan 20,5 milyar dolara gerileyerek, 2024 yılı birinci çeyreğinde yüzde 41,2 oranında azaldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dış ticaret dengesindeki olumlu gidişat, önümüzdeki dönemde cari açık üzerindeki baskıyı azaltmaya devam edecektir. İlk çeyrek gelişmelerinden hareketle, 2024 yılı cari açığımızın milli gelire oranının OVP'de öngörülen yüzde 3,1'in oldukça altında geleceği tahmin edilmektedir. Dünya ticaretinde büyümenin tarihsel ortalamalarının altında seyrettiği, ana pazarımız olan Avrupa'da durgunluk yaşanan bir dönemde ihracatçılarımızın yüksek performansını tebrik ederiz. Büyümede dengeli bir yaklaşım çerçevesinde ihracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

  • dış ticaret dengesi
  • olumlu gidişat
  • cari açık

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