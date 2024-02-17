Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye Yüzyılı'nda dünyanın lider ülkelerinden olmaya devam edeceğiz

Yılmaz, Adana ziyareti kapsamında, AK Parti Yüreğir Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı.

Burada konuşan Yılmaz, siyaset anlayışlarının eser ve hizmet siyaseti olduğunu, laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyduklarını, bugüne kadar merkezi ve yerel idare olarak birçok hizmeti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Merkezi ve yerel idare olarak, Adana ve Yüreğir'de uyum içinde vatandaşlara hizmet etmek istediklerini ifade eden Yılmaz, "Yüreğir'in yüreğine güveniyoruz. Yüreğirlinin o temiz, pak yüreğine güveniyoruz. 31 Mart'ta bizlere desteğinizle, duanızla inşallah çok güzel bir netice elde edeceğiz. Adana'nın değişime ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, merkezi idare olarak belediye başkanlarının her zamanki gibi yanında olacaklarını vurgulayarak, "Uyum içinde, birlik içinde, beraberlik içinde bu aziz millete bu güzel ilimize hizmet edeceğiz. Türkiye Yüzyılı Adana'yla yükselecek, Yüreğir'le yükselecek İnşallah. Cenabıallah'ın bu bölgeye verdiği nimetleri çok iyi değerlendirip potansiyelimizi en üst düzeye çıkararak çoluk çocuğumuza, gençlerimize daha güzel, daha müreffeh bir gelecek hazırlayacağız. Bunun için planlarımızı, programlarımızı yaptık." diye konuştu.

Dünyanın zor bir dönemden geçtiğine işaret eden Yılmaz, Türkiye'nin buna rağmen yoluna devam ettiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı inşa ettiğini ve inşa etmeye devam edeceğini kaydetti.

Yılmaz, gerçek belediyecilikte, belediyenin parasının, kaynaklarının belediye başkanının kendi şahsi reklamı veya ideolojik birtakım amaçlar için değil halkın ihtiyaçları için kullanılması gerektiğini belirterek, algı belediyeciliğiyle vatandaşların sorunlarının çözülemeyeceğini söyledi

- "DÜNYAYI ŞAŞIRTIYORUZ, ŞAŞIRTMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Merkezi idare olarak bütün belediyelere paralarını gönderdikleri, bu para ve kaynakları iyi değerlendiren belediyelerin vatandaşın problemlerini çözdüğünü ama bunlar verimli kullanılmayınca da vatandaşın beklentilerinin karşılanamadığını dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

"İşte biz belediye başkanlarımızdan bunu bekliyoruz. Çok kıymetli iki adayımız var. Bir tanesi Yüreğir adayımız Halil Bey. Doktor Halil Bey'i tanıyorsunuz değil mi? Halil Başkan Yüreğir'e yakışacak inşallah. Sağlıkta nasıl güzel hizmetlere imza attıysa Yüreğir belediye başkanımız olarak da yine çok güzel hizmetler yapacak. Kendisini pandemi döneminde takip ettik. Oradaki başarılarını biliyoruz. Pandemide, o zor günlerde o sağlıkçılarımızın büyük fedakarlıklarla halkımıza hizmet ettiği günlerde, sağlıkçılarımızın komutanı kimdi Adana'da? Halil doktor. Ve büyük başarılara imza attı. Ardından bir deprem yaşadık. Allah rahmet etsin kaybettiklerimizi. Cenabıallah bir daha öyle günler göstermesin. Depremden sonra lojistik anlamında Adana'mızı bir merkez haline getirdik. Sadece Adana'daki depremzedelere değil tüm illere buradan hizmet edildi. O dönemde de bu lojistik çalışmalarımızı kim yönetti? Doktor Halil Nacar yönetti. Allah ondan razı olsun. Şimdi de bu yönetim tecrübesini Yüreğir Belediye Başkanı olarak hayata geçirecek."

Yılmaz, Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir'in ise eser ve hizmetleriyle tanındığını anlatarak, "Fatih Bey bir taraftan Adana'nın ekonomisini inşa ederken, ekonomik belediyecilik yaparken diğer yandan da yaşam kalitesini arttıracak. Bugüne kadar yaptığı gibi bundan sonra daha geniş imkanlarla yeşil alanları çoğaltacak. Gençlerimiz için spor alanlarını çoğaltacak, kültürel faaliyetleri destekleyecek. Ondan özellikle rica ediyorum. Bütün bu hizmetleri yaparken gençlere ve kadınlara öncelik vermesi lazım." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde, güçlü bir şeklide geleceğe yürüdüğünü vurgulayarak, "Türkiye Yüzyılı'nda dünyanın lider ülkelerinden olmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin güçlenmesini, gelişmesini istemeyenler var. Ama görüyorsunuz savunma sanayinden ihracata birçok alanda yaptığımız atılımlarla dünyayı şaşırtıyoruz, şaşırtmaya devam edeceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından AK Parti Yüreğir Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışı yapıldı, Yılmaz ve beraberindekiler merkezi gezdi.