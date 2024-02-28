Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan ASELSAN'a ziyaret! Gurur duyuyoruz

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün milletin en büyük değerlerinden ASELSAN'ı ziyaret ettiğini bildirdi.

Ziyarette kurumun gerek Türkiye, gerekse dünyanın dört bir yanındaki dost ve müttefikleri için geliştirdiği radar ve elektronik harp teknolojilerini yerinde incelediklerini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Son 20 yılda savunma sanayimizdeki yerlilik oranının yüzde 20'lerden yüzde 80'lere ulaşmasında çok önemli emeği olan, en üstün yerli ve milli teknolojileri üreten, ülkemizi bu alanlarda dünyada söz sahibi yapan ASELSAN başta olmak üzere savunma sanayi sektörünün birbirinden kıymetli kuruluşları ile gurur duyuyoruz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve aziz milletimizin desteğiyle savunma sanayimizde daha birçok yerli ve milli projeye imza atarak ülkemizi bu alanda çok daha güçlü kılmaya devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol'a ev sahipliği dolayısıyla teşekkür eden Yılmaz, savunma sanayi alanında ülkeye değer katan tüm kamu ve özel sektör çalışanlarına başarı diledi.