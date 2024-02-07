İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Şubat 2024 Çarşamba / 28 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,5904
  • EURO
    32,9894
  • ALTIN
    2006.48
  • BIST100
    8843.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Bektenov'a tebrik telefonu
Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Bektenov'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından başbakanlığa getirilen Oljas Bektenov'u telefonla arayıp, tebrik etti.

DHA7 Şubat 2024 Çarşamba 18:24 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Bektenov'a tebrik telefonu
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, görüşmede; Bektenov'un yeni görevinin hayırlı olmasını diledi ve başarı temennisinde bulundu. Türkiye- Kazakistan ilişkilerinin 2022 yılında 'geliştirilmiş stratejik ortaklık' seviyesine çıkarıldığını belirten Yılmaz, iki ülke arasındaki Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısına nisan ayı sonunda, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını anımsattı. Yılmaz ayrıca, iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefinin 10 milyar dolar olduğuna işaret ederek, iş birliklerini her alanda geliştirmek istediklerini söyledi. (DHA)

  • Cevdet Yılmaz
  • Oljas Bektenov
  • Kazakistan başbakanlığı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.