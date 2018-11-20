Cumhurbaşkanlığı atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 12 ülkeye büyükelçi atandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşanı kararına göre büyükelçi atanan 12 ülkenin listesi;
- Kanada Büyükelçiliği'ne Kerim Uras
- Kongo Büyükelçiliği'ne Serhan Ali Yiğit
- Malta Büyükelçiliği'ne Kerem Ahmet Kıratlı
- Uganda Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Fikret Kerem Alp
- Gine Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Hilmi Ege Türemen
- Litvanya Büyükelçiliği'ne Gökhan Turan
- Arjantin Büyükelçiliği'ne Şefik Vural Altay
- Norveç Büyükelçiliği'ne Fazlı Çorman
- Peru Büyükelçiliği'ne Ali Rıza Özcoşkun
- Cibuti Büyükelçiliği'ne Salim Levent Şahinkaya
- Lüksemburg Büyükelçiliği'ne Fazilet Dağcı Çığlık
- Burundi Büyükelçiliği'ne Serap Ataay
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