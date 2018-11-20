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Cumhurbaşkanlığı atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 12 ülkeye büyükelçi atandı.

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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşanı kararına göre büyükelçi atanan 12 ülkenin listesi;
 
- Kanada Büyükelçiliği'ne Kerim Uras
 
- Kongo Büyükelçiliği'ne Serhan Ali Yiğit
 
- Malta Büyükelçiliği'ne Kerem Ahmet Kıratlı
 
- Uganda Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Fikret Kerem Alp
 
- Gine Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Hilmi Ege Türemen
 
- Litvanya Büyükelçiliği'ne Gökhan Turan
 
- Arjantin Büyükelçiliği'ne Şefik Vural Altay
 
- Norveç Büyükelçiliği'ne Fazlı Çorman
 
- Peru Büyükelçiliği'ne Ali Rıza Özcoşkun
 
- Cibuti Büyükelçiliği'ne Salim Levent Şahinkaya
 
- Lüksemburg Büyükelçiliği'ne Fazilet Dağcı Çığlık
 
- Burundi Büyükelçiliği'ne Serap Ataay

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