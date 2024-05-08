Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Atay: Bugün itibarıyla sistemi işverenlere açmış bulunuyoruz

Atay, Ulusal Staj Programının üniversiteli öğrencilere sağladığı imkanlara ilişkin bilgi verdi.

Programın yenilikçi bir yaklaşım olduğunu ifade eden Atay, Türkiye'nin herhangi bir yerinden fırsat eşitliği çerçevesinde erişilebilirlik ilkesi doğrultusunda şeffaf ve liyakati önceleyen bir sistem kurduklarını belirtti.

Bu sistemin yılın belli tarihlerinde duyurulduğunu ve staj başvuruların alındığını aktaran Atay, 4 yıl önce başlayan programın çok ilgi gördüğünü söyledi.

Atay, "2024 yılı Ulusal Staj Programı başvurularını öğrencilere 28 Aralık'ta açtık, mart ortasına kadar başvuruları aldık ve sistem kapandı. Bir ay bizim bir değerleme sürecimiz var, bu tamamlandı. Biz bugün itibarıyla sistemi işverenlere açmış oluyoruz." diye konuştu.

Her yıl staj yapanların sayısının arttığını anlatan Atay, 2023 yılında 407 bini bulan başvuru içinden 179 bin öğrencinin stajını tamamladığını kaydetti.

Salim Atay, "Bu yıl başvuru sayımız 415 bin, geçen yıl 179 bin stajla kapattık. Bu yıl 200 bini geçmeyi hedefliyoruz." dedi.

Öğrencinin demografik bilgisini kurumların ve şirketlerin görememesinin sistemin en önemli özelliklerinden biri olduğunu vurgulayan Atay, staj için öğrencilerin yetkinliklerine ve becerilerine bakıldığını bildirdi.

Staj başvuru sürecinde gençlere üniversiteye girdiği andan itibaren nelere dikkat edeceği konusunda inisiyatif aldıklarını anlatan Atay, şöyle konuştu:

"Sonuç olarak bizim bir ekosistemimiz var. Genç istihdamıyla, genç işsizliğiyle mücadele etmeye yönelik orta öğretimden son sınıftan başlayıp işe girene kadar geliştirdiğimiz 11 ayrı üründen, araçtan oluşan bir sistem. Bunlar birbiriyle entegre çalışır ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı herhangi bir genç, bu sistemlerin hiçbirisine bir tek kuruş para ödemez ve tamamından sınırsız sayıda yararlanabilir. Gencimiz Türkiye'nin hangi şehrinde hangi üniversitesinde okursa okusun, bu araçları kullanabiliyor ve kariyerini Türkiye'nin görece daha avantajlı saydığımız üniversitelerindeki gençlerin düzeyine rahatlıkla çıkarabiliyor."

- "ÜSTÜN YETENEKLİ GENÇLER DE BU SİSTEMDE VAR"

Programdan iş verenlerin ve gençlerin memnuniyet oranlarının yüksek olduğunu ifade eden Atay, staj başvuru sayısının 2020'den 2023'e kadar 26 kat arttığını söyledi.

Salim Atay, şöyle devam etti:

"Başvuru profiline baktığımız zaman, iki yıllık yüksek okulda okuyan çocuk da var sistemde Türkiye'nin ilk yüzünden, ilk bininden gelen çok ciddi oranda öğrenci de var. Hatta bu yıl ki verilerde görece yüksek puanlı öğrenci alan, Türkiye'nin ilk yüz, bin gibi dereceli öğrencilerin başvurusuna baktığımız zaman, yüzde 21 ila yüzde 107 arasında artış olduğunu görüyoruz. Yani 2 yıllık herhangi bir ön lisans okuyan çocuğumuz da bu sisteme girdiği zaman talep görüyor. Çünkü ondan yararlanmak isteyen bir kesim var. Öbür taraftan da üstün yetenek dediğimiz gençler de bu sistemde varlar onlar da kendi kalibrelerine uygun kurumlardan, şirketlerden teklifler alıyorlar. Dolayısıyla böyle şeffaf, homojen bir yapı oluşturuyor."

Staja gidenlerin memnuniyet oranının yüzde 86,4 olduğunu aktaran Atay, firmaların ve kurumların stajyerden memnuniyet oranının da yüzde 85,2 olduğunu kaydetti.

Atay, 5 binin üzerinde kamu kurumu, 2 binin üzerinde firmanın stajyer adaylarına teklif gönderdiğini aktardı.

- "OECD TARAFINDAN DÜNYAYA ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLİYOR"

Bu sene programda yeni uygulamaların bulunduğunu, gençlerin sisteme yüklediği evrakın kontrollerinin yapay zeka aracılığıyla yapıldığını dile getiren Atay, "Yapay zekanın adı da FARUK. FARUK, doğruyu yanlıştan ayıran anlamına geliyor. Yapay zeka bu sene çalışacak ve yanlış evrakı bilerek ya da bilmeyerek yükleyen gençlere bir mail gönderecek. FARUK, bu sene çalışacak ve yanlış evrakı bilerek ya da bilmeyerek yükleyen gençlere bir mail gidecek. Diyecek ki 'Sen şu belgeyi yanlış yüklemişsin. Bunun biz sehven olduğunu düşünüyoruz ama gerçek hayatta böyle bir şeyi yapmamaya özen göstermelisin' diye bir geri bildirim vermeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

Arzla talebi objektif bir platform üzerinde buluşturulabildiği için sistemin çok iyi işlediğini aktaran Atay, Ulusal Staj Programının OECD tarafından dünyaya örnek olarak gösterildiğini anımsattı.

Yaptıkları çalışmaların bilimsel ayağının bulunduğuna işaret eden Atay, bu yıl Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürlüğünün kendi markasıyla staj başvuruları alabileceğini söyledi. Atay, staj imkanlarına ek olarak bu yıl, pilot uygulaması 2023'te gerçekleştirilen "iş gölgeleme" ve eğitim" uygulamalarının da dahil edildiğini vurguladı.

Genç istihdamına yönelik yaptıkları bir çalışma bulunduğunu ifade eden Atay, yüzde 28 olan işsiz üniversiteli oranının yüzde 18'e düştüğünü ve Ulusal Staj Programı ile Kariyer Fuarları'nın 20-24 yaş grubundaki istihdama katkısının yüzde 6,1 olduğunu belirtti. Atay, "Bu skorlarla ilk defa Akdeniz Havzası'ndaki gelişmiş saydığımız birçok ülkenin önüne geçebildik." dedi.