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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. İzmir'deki depremden koronavirüs ile mücadeleye kadar birçok önemli başlık toplantıda ele alınacak. Toplantıdan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

03 Kasım 2020 Salı 11:13 - Güncelleme: 03 Kasım 2020 Salı 11:13
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde saat 15.00'te toplanacak kabinenin öncelikli gündem maddesi İzmir'deki deprem olacak. Toplantıda, bölgedeki son durum değerlendirilecek, depremzedelerin yaralarının sarılması için atılan ve atılması planlanan adımlar ele alınacak.

ALINABİLECEK YENİ TEDBİRLER KONUŞULACAK

Koronavirüs salgınıyla mücadele de toplantının diğer öne çıkan gündem maddesi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki salgının seyri ve aşı çalışmalarıyla ilgili kabine üyelerini bilgilendirecek. Salgınla ilgili alınabilecek yeni tedbirler konuşulacak.

Azerbaycan-Ermenistan ateş hattındaki son durum, terörle mücadele, Doğu Akdeniz ve Suriye'deki gelişmeler de masadaki konular arasında.

Toplantıdan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

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