2 Bakanlık ve 2 Başkanlığa 127 kadro ihdası yapıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan "31 numaralı" Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı bakanlık ve kurumlara 768 kadro ihdas edilirken, yükseköğretim kurumlarının personel pozisyonlarına ilişkin de düzenleme yapıldı.

Buna göre, Adalet Bakanlığının merkez teşkilatına 18 genel müdür yardımcısı, 88 daire başkanı, 1 müdür ve 2 müdür yardımcısı ile 250 tetkik hakimi olmak üzere 359 kadro ihdası yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığının yurt dışı teşkilatına 10 ateşe ve 40 eğitim müşaviri olmak üzere 40, Diyanet İşleri Başkanlığının merkez teşkilatına 40 musahhih, 40 hizmetli ve 10 bekçi ile taşra teşkilatına da bir ilçe müftüsü olmak üzere 96 kadro ihdası gerçekleştirildi.

Devlet Arşivleri Başkanlığına çeşitli unvanlarda 127 kadro ihdası yapılırken, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına (TİKA) 8 başkanlık danışmanı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına da 2 başkanlık müşaviri kadrosu ihdas edildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesine ise 30 profesör, 20 doçent, 30 doktor öğretim üyesi ve 45 araştırma görevlisi olmak üzere 125 kadro ihdası yapıldı.

Ayrıca TİKA'daki 5 başkanlık müşaviri kadrosu da yapılan düzenleme ile iptal edildi.

Bu arada TİKA ve Devlet Arşivleri Başkanlığındaki başkanlık danışmanı kadrolarının mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığındaki başkanlık müşavirine denk olması kararlaştırıldı.

- AR-GE PROJELERİNDE ÇALIŞTIRILACAKLAR İÇİN AÇIKTAN ALIM İZNİ KALDIRILDI

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde yapılan bir başka düzenlemeyle yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme (Ar-Ge) projelerinde çalıştırılacaklar için açıktan alım izin şartı kaldırıldı.

Buna göre, yükseköğretim kurumlarının AR-GE proje hizmetlerine ilişkin pozisyonlarda çalıştırılacaklar için açıktan alım izni aranmayacak.

- MÜBAŞİR UNVANLI KADROLAR "GİH" SINIFINA ALINDI

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, tüm yargı organlarında görev yapan mübaşir unvanlı kamu görevlilerinin hizmet sınıfı "Genel İdare Hizmetleri Sınıfı"na alındı.

"Yardımcı Hizmetler Sınıfı"nda bulunan mübaşir kadro unvanının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki "Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" kapsamına alınmasına aynı maddenin "Ortak Hükümler" bölümünün (G) fıkrası gereğince karar verildi.

- ADALET BAKANI GÜL MÜJDEYİ TWİTTER'DAN VERMİŞTİ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yardımcı Hizmetler Sınıfı"nda görev yapan mübaşirlerin "Genel İdare Hizmetleri Sınıfı"na alındığı müjdesini sosyal medyadan duyurmuştu.

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Mübaşirlerimize ve adalet teşkilatımıza müjdeli bir haber vermek istiyorum." ifadesini kullanarak, şunları kaydetmişti:

"Adliyelerin iş yükünü omuzlayan mübaşirlerimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Genel İdare Hizmetleri sınıfına geçiş yaptı. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız bu konuda verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni düzenlemenin tüm mübaşirlerimize, ailelerine ve adalet teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum."

BOĞAZİÇİ İMAR YÜKSEK KOORDİNASYON KURULU KURULACAK

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu; Cumhurbaşkanının veya katılamadığında Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında, Çevre ve Şehircilik Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, İçişleri Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan oluşacak.

Bakanların katılamadığı toplantılara ilgili bakan tarafından görevlendirilecek bir bakan yardımcısı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının katılamadığı toplantılara ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri katılacak.

Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulunun kurulmasına 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu'nun ek birinci maddesi gereğince karar verildi.