Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, turizmi teşvik alanında yapılacak düzenlemeler değerlendirildi

AA 05 Mart 2021 Cuma 09:19 - Güncelleme: 05 Mart 2021 Cuma 09:19

Oktay'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden başkanlık ettiği ve video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, milletvekilleri ile konuyla ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantıda, planlama ve tahsis konusunda farklı kurumların yetkili olmasından kaynaklı kurumlar arası yetki çatışmasının giderilerek, bürokrasinin azaltılması ve planlama sürecinin kısaltılarak, potansiyeli yüksek alanların turizme kazandırılması yönünde yapılacak çalışmalar ele alındı.