Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 'Temmuz'un birinci haftası geçti, ikinci haftasına giriyoruz. Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz.' dedi.
- İHA
Türkiye'den S-400 teslimatlarıyla ilgili çok önemli bir açıklama geldi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Haftaya geldiği zaman göreceksiniz. Cumhurbaşkanı'nın verdiği tarih vardı. Temmuz'un birinci haftası geçti, ikinci haftasına giriyoruz. Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz" dedi.
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