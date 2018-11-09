Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları ile Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlık görevleri ile bazı ülkelerin büyükelçiliklerine getirilen isimler belli oldu.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına getirildi.
AK Parti'nin eski Artvin Milletvekili İsrafil Kışla Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atandı.
Büklçi atamları:Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Yunanistan'a Burak Özügergin, Somali'ye Mehmet Yılmaz, Fas'a Mehmet Aydın Doğan büyükelçi oldu
(TRT Haber)
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