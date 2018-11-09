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Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları ile Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlık görevleri ile bazı ülkelerin büyükelçiliklerine getirilen isimler belli oldu.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına getirildi.
 
AK Parti'nin eski Artvin Milletvekili İsrafil Kışla Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atandı.
 
Büklçi atamları:Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Yunanistan'a Burak Özügergin, Somali'ye Mehmet Yılmaz, Fas'a Mehmet Aydın Doğan büyükelçi oldu
 
(TRT Haber)
 

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