İSTANBUL 13°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Nisan 2022 Çarşamba / 12 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,5978
  • EURO
    15,9392
  • ALTIN
    928.811
  • BIST100
    2460.43
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın bizzat uyardı: Etkisi on yıllar sürecek
Güncel

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın bizzat uyardı: Etkisi on yıllar sürecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin, 'Yeni bir soğuk savaş dönemine girdik. Bu savaşın etkileri on yıllar sürecek. Gıda ve enerji güvenliğinden, jeopolitik dinamiklere ve bölgesel ittifaklara kadar her alanda yeni dengeler kurulacak.' dedi.

AA13 Nisan 2022 Çarşamba 18:23 - Güncelleme: 13 Nisan 2022 Çarşamba 18:40
ABONE OL

Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna krizinin derinleşerek devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Karşılıklı hatalar, yeni güç dengesi arayışları ve kısa vadeli çıkar hesapları, orta-uzun vadede büyük stratejik kayıplara ve insani dramlara neden olacak. Yeni bir soğuk savaş dönemine girdik. Bu savaşın etkileri on yıllar sürecek. Gıda ve enerji güvenliğinden, jeopolitik dinamiklere ve bölgesel ittifaklara kadar her alanda yeni dengeler kurulacak. Türkiye bu kritik süreçte barış, istikrar, güvenlik ve adaleti tesis etmek için dengeli tutumunu koruyacak ve çok yönlü girişimlerini sürdürecek."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.