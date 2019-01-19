Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan eski DAEŞ'le mücadele temsilcisine yanıt
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'McGurk'un analizleri hatalı, Türkiye'ye karşı suçlamaları anlamsız. Brett McGurk'un suçlamaları PKK propagandasının tekrarından ibaret.
"McGurk'un analizleri hatalı, Türkiye'ye karşı suçlamaları anlamsız. Brett McGurk'un suçlamaları PKK propogandasının tekrarından ibaret.
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