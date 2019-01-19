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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan eski DAEŞ'le mücadele temsilcisine yanıt

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'McGurk'un analizleri hatalı, Türkiye'ye karşı suçlamaları anlamsız. Brett McGurk'un suçlamaları PKK propagandasının tekrarından ibaret.

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"McGurk'un analizleri hatalı, Türkiye'ye karşı suçlamaları anlamsız. Brett McGurk'un suçlamaları PKK propogandasının tekrarından ibaret. 

Ayrıntılar geliyor...

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