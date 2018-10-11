FETÖ'den gözaltına alınan ve itirafçı olan Kurmay Albay'ın 'Cumhurbaşkanlığı Yaver Aday Listesi'nde olduğu ortaya çıktı NATO başta olmak üzere ABD, İtalya, İsviçre gibi 12 farklı ülkede bulunan, son olarak Erzincan 3. Ordu Tugay Komutanlığı'nda görev yapan Kurmay Albay Yıldıray A., Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ankesör operasyonunda gözaltına alındı. İtirafçı olan albayın isminin 'Cumhurbaşkanlığı Yaver Aday Listesi'nde olduğu ise bir FETÖ operasyonunda ortaya çıktı.