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Altun: YSK'nın kararı milli iradeyi doğru yansıtma çabası olarak görülmeli

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Altun, 'YSK'nin kararı, seçim sonuçlarının milli iradeyi doğru biçimde yansıtmasına yönelik çaba olarak görülmeli.' açıklamasında bulundu.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun "YSK'nin kararı, seçim sonuçlarının milli iradeyi doğru biçimde yansıtmasına yönelik çaba olarak görülmeli." dedi.

Bakırköy´de otomobilin kafe bahçesine girmesi kamerada

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