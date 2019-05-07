Altun: YSK'nın kararı milli iradeyi doğru yansıtma çabası olarak görülmeli
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Altun, 'YSK'nin kararı, seçim sonuçlarının milli iradeyi doğru biçimde yansıtmasına yönelik çaba olarak görülmeli.' açıklamasında bulundu.
- AA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun "YSK'nin kararı, seçim sonuçlarının milli iradeyi doğru biçimde yansıtmasına yönelik çaba olarak görülmeli." dedi.
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