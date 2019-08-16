Cumhurbaşkanlığından enerjide tasarruf genelgesi 

Cumhurbaşkanlığı genelgesi ve atama kararları dün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Genelgeye göre, 2020-2023 dönemi tasarruf hedefinin gerçekleştirilmesi, uygulanacak enerji verimliliği önlemlerinin belirlenmesi ve bu doğrultuda kamu kurum ve kuruluşlarında uygulamaların takip edilerek azami tasarruf sağlanması amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan ‘Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi Uygulama Rehberi’ bakanlığın internet sitesinde yayımlanacak. Yıllık toplam enerji tüketimi 250 ton eşdeğer petrol veya toplam inşaat alanı 10 bin metrekarenin üzerinde bulunan kamu binalarında 2023 sonuna kadar asgari yüzde 15 enerji tasarrufu sağlanması hedefleniyor. Enerji tasarruf hedeflerinde gerçekleşme oranları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığına raporlanacak.

BİK VE SHGM’YE ATAMA YAPILDI

Dün atama kararları da Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Basın İlan Kurumu (BİK) Müdürü Yakup Karaca görevinden alınırken, yerine Rıdvan Duran ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne (SHGM) de aynı yerde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Bahri Kesici atandı. Öte yandan Rıdvan Duran, 5 Ocak 2018’den bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı görevinde bulunuyordu. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı’nda açık bulunan Askeri Fabrikalar Genel Müdür Yardımcılığına Ali Mazak, Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdür Yardımcılığına Cengiz Dişli, Personel Genel Müdür Yardımcılığına Cengiz Karaman atandı. Ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Ebubekir Gizligider getirildi.

CARİ AÇIĞA NÜKLEER FRENİ

Nükleer güç santrali projelerine ilişkin de Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Söz konusu genelgede şu ifadelere yer verildi: Artan elektrik enerjisi talebinin karşılanarak enerji arz güvenliğinin sağlanması, ithal enerji kaynaklarına bağımlılığın azaltılarak cari açığın düşürülmesi ve kaynak çeşitliliğinin artırılması için nükleer güç santrali projelerinin başarılı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi büyük önem taşıyor. Bu çerçevede Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen nükleer güç santrali projelerinin gecikmeye mahal vermeksizin tamamlanabilmesi ve nükleer teknolojinin barışçıl amaçlarla daha etkin bir şekilde kullanılmasını teminen, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülen iş ve işlemler hızla sonuçlandırılacak. İhtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylık titizlikle sağlanarak üstlenilen görev ve sorumlulukların zamanında yerine getirilmesine özen gösterilecek.

KARAR ÜST DÜZEY TEMSİLCİDE

Enerji ve tabii kaynak yatırımlarının hızlı ve etkin şekilde gerçekleştirilmesini koordine etmek amacıyla kurulan Enerji Yatırımları Takip ve Koordinasyon Kurulunun adı Enerji ve Tabii Kaynak Yatırımları Takip ve Koordinasyon Kurulu olarak değiştirildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre Kurul, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ilgili bakan yardımcısının başkanlığında, yatırımın niteliğine göre davet edilecek bakanlık, başkanlık, kurum ve ofislerin genel müdürlüklerinden kurum adına karar vermeye yetkili üst düzey temsilcilerden oluşacak. Enerji ve Tabii Kaynak Yatırımları Takip ve Koordinasyon Kurulu, kamu ve özel sektör tarafından yapılan ve yapılacak yatırımların izin süreçlerinin takip, denetim ve koordinasyonunu sağlayacak.