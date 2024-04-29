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  • 'Cumhuriyet, Güvenlik ve Jandarma' temalı sergi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıldı
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'Cumhuriyet, Güvenlik ve Jandarma' temalı sergi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıldı

Jandarma Genel Komutanlığının, geçen yıl Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlediği yarışmaya gönderilen resimlerin yer aldığı 'Cumhuriyet, Güvenlik ve Jandarma' temalı sergi törenle açıldı.

AA29 Nisan 2024 Pazartesi 19:02 - Güncelleme:
'Cumhuriyet, Güvenlik ve Jandarma' temalı sergi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıldı
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi Divan Salonu'ndaki serginin açılışına İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Tümamiral Cengiz Fitoz, Jandarma Genel Komutanlığı komuta kademesi, Milli Eğitim Bakanlığı temsilcileri, öğrenciler ile aileleri katıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin ile sergiyi gezerek, eserleri inceledi.

Sergiyi oldukça beğendiğini ifade eden Aktaş, "Jandarma teşkilatımızın Cumhuriyetimizin 100. yılı münasebetiyle ülke genelinde düzenlediği tertip ettiği sergi programındayız. Gerçekten birbirinden çok kıymetli eserleri burada sergileniyor." dedi.

Aktaş, eserlerin aynı zamanda Jandarma Genel Komutanlığının 185. yılında sergilenmesinin önemini vurgulayarak, "Bu eserleri yüreğiyle çizen ve buraya kadar gelmesine vesile olan bütün öğrencilere, velilere, öğretmenlere, okul idarecilerine ve jandarmamıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Öğrenciler tarafından hazırlanan 58 eserin yer aldığı sergi, 12 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

  • Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
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