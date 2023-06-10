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Cumhuriyet tarihindeki en büyük rakam! 1 milyar dolar sahte para böyle sergilendi

Kağıthane'de düzenlenen operasyonda ve Cumhuriyet tarihinin tek seferde ele geçirilen en yüksek miktarı olan 1 milyar dolar sahte para, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Maslak Kışlası'nda sergilendi.

AA10 Haziran 2023 Cumartesi 18:52 - Güncelleme:
Cumhuriyet tarihindeki en büyük rakam! 1 milyar dolar sahte para böyle sergilendi
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Afrika ülkelerine gönderilmek üzere hazırlanan ve İstanbul'daki operasyonda ele geçirilen 1 milyar dolar tutarındaki sahte banknotlar, İl Jandarma Komutanlığı'nda sergilendi.

İl Jandarma Komutanlığı'nın bahçesindeki konteynerde bulunan mühürlenmiş sandıklarda sergilenen 100'lük banknotlar halindeki sahte dolarlarla ilgili işlemin, adli makamların nihai kararı doğrultusunda yapılacağı belirtildi.

Operasyonda gözaltına alınan İsveç vatandaşları D.B.S.B, N.J.W. ve N.O.F. ile İngiltere vatandaşı J.W, Gana vatandaşı A.K.K. ve Türk vatandaşı A.Ö, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonun, "Cumhuriyet tarihinin tek seferde en yüksek miktardaki sahte paranın ele geçirildiği operasyon" olduğu bildirilmişti.

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